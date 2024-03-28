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Опубликован список из 24 улиц, которые отремонтируют в Рязани в 2024 году
Перечень участков дорог стал известен РЗН. инфо.

Опубликован список из 24 улиц, которые отремонтируют в Рязани в 2024 году. Перечень участков дорог стал известен РЗН. инфо.

Ремонт и капремонт запланирован:

  • улица Энгельса, расстояние — 1,654 км, стоимость 73,1 млн;
  • улица Щорса, 959 метров, 29,3 млн;
  • улица Центральная (участок от дома № 2Г до дома № 64), 825 метров, 47,5 млн;
  • 5-й район в поселке Борки (от 4-го до 9-го района), 610 метров, 10,1 млн;
  • участок от Восточной окружной до оврага в Карцеве, 3,162 км, 175,9 млн;
  • улица Пушкина (от улицы Ленинского Комсомола до улицы Семашко), 800 метров, 70,4 млн;
  • улица Татарская (от улицы Дзержинского до дома № 93), 1,2 км, 121,2 млн;
  • дубль улицы Костычева, 468 метров, 38,1 млн;
  • улица Путевая, 386 метров, 7,1 млн;
  • мост через реку Лыбедь на улице Маяковского, 80 метров, 120,6 млн;
  • улица Павлова, 645 метров, 63,8 млн;
  • улица Чкалова (от Первомайского проспекта до улицы Профессора Никулина), 472 метра 32,4 млн;
  • улица Крупской, 1,581 км, 117 млн;
  • улица Загородная (от Восточной окружной до дома № 3), 648 метро, 17,9 млн;
  • 1-й Почтовый проезд, 533 метра, 8,4 млн;
  • участок от улицы Роща до фока в поселке Мехзавода, 351 метр, 45 млн;
  • участок от границы Рязанского района до строения № 6 в поселке Карцево, 803 метра, 68,9 млн;
  • участок от проезда Шабулина до 1-й Красной улицы, 701 метр, 47,4 млн;
  • Окское шоссе с выходом на проезд Речников, 1,562 км, 212,1 млн;
  • участок от трассы М -5 до дома № 4 в поселке Элеватор, 370 метров, 37,1 млн;
  • участок от дома № 16 корпус 1 по улице Крупской до Юбилейной улицы, 625 метров, 37,4 млн;
  • съезд с проезда Шабулина (от дома № 8А до № 10), 512 метров, 21,4 млн;
  • остановка на Восточной окружной дороге (около дома № 27 корпус 3 на улице Зубковой), 110 метров, 4,5 млн;
  • остановка на улице Княжье поле в районе дома № 1 и по Интернациональной улице, 80 метров, 7,3 млн.

Редакция РЗН. Инфо также подготовила ориентировочную интерактивную карту участков дорог к ремонту: