Один из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» обжаловал арест

В карточке дела указано, что арест обжаловали 28 марта 2024 года.

Один из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» обжаловал арест. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Басманный суд Москвы.

В карточке дела указано, что арест обжаловали 28 марта 2024 года.

Аминчон Исломов женат, ему 33 года, имеет семерых детей. Он уроженец Душанбе, живет в Твери, работает водителем автобуса.

Напомним, суд арестовал Аминчона Исломова, а также его брата Диловара и отца Исроила.