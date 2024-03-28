Объявлен сбор средств на операцию шестилетней рязанки с ДЦП

Для того, чтобы согласовать операцию в европейской клинике, необходимо собрать 18000 евро в качестве депозита.

Шестилетней рязанке Алене Кутяхиной требуется помощь. Об этом РЗН. инфо сообщила ее мать.

У ребенка выявили спастическую диплегию.

Для того, чтобы согласовать операцию в европейской клинике, необходимо собрать 18000 евро в качестве депозита. При этом полная сумма для лечения составляет 25000 евро. На 24 марта собрано 647 952 рубля.

По словам матери ребенка, без оплаченных средств дату обсуждать с клиникой невозможно, поскольку медицинская организация перестала идти навстречу. Ранее операция была назначена на 17 марта, однако из-за отсутствия депозита ее пришлось пропустить.

Также указано, что ряд благотворительных фондов отказал в помощи.

При этом отмечается, что девочка не может ходить самостоятельно — она передвигается при помощи коляски. Также ее мать рассказала, что у ребенка был резкий скачок роста, и Алена начинала ходить на полусогнутых ногах.

Номера карт для сбора денег — 5336.6902.8124.2349 (Сбербанк), 5336.9138.4928.6071 (Тинькофф) Екатерина Сергеевна К.