На рязанку завели уголовное дело за содержание наркопритона

В квартиру женщины на улице Дачной приходили гости и употребляли запрещенные вещества.

На рязанку завели уголовное дело за содержание наркопритона. Об этом сообщило региональное УМВД.

Полицейские получили данные о том, что в квартиру дома на улице Дачной приходят наркопотребители.

При проверке правоохранители выяснили, что 42-летняя хозяйка жилища, ранее судимая за хулиганство, предоставляла квартиру знакомым для употребления синтетических наркотиков. Взамен гости делились принесенными веществами.

Полицейские пришли в квартиру. В этот момент женщина и ее гости были в состоянии наркотического опьянения.

Правоохранители изъяли предметы для употребления наркотиков со следами запрещенного вещества.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ.