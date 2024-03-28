На рязанку завели уголовное дело за содержание наркопритона
В квартиру женщины на улице Дачной приходили гости и употребляли запрещенные вещества.
На рязанку завели уголовное дело за содержание наркопритона. Об этом сообщило региональное УМВД.
Полицейские получили данные о том, что в квартиру дома на улице Дачной приходят наркопотребители.
При проверке правоохранители выяснили, что 42-летняя хозяйка жилища, ранее судимая за хулиганство, предоставляла квартиру знакомым для употребления синтетических наркотиков. Взамен гости делились принесенными веществами.
Полицейские пришли в квартиру. В этот момент женщина и ее гости были в состоянии наркотического опьянения.
Правоохранители изъяли предметы для употребления наркотиков со следами запрещенного вещества.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ.