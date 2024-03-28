МЧС: в ближайшие сутки в Рязанской области может подтопить девять низководных мостов
Отмечается, что в населенных пунктах, которые могут быть отрезаны водой, есть все необходимое.
В ближайшие сутки в Рязанской области может подтопить девять низководных мостов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
По данным ведомства, уже оказались под водой:
— три моста через реку Пару в Сапожковском районе у населенных пунктов Дмитриевка, Красная Яблонька, подворье Скит Свято-Данилова монастыря;
— мост через Хупту в Ряжске;
— мост через Хупту у деревни Норовка Александро-Невского района;
— мост через Ранову у села Кипчаково Кораблинского района;
Отмечается, что в населенных пунктах, которые могут быть отрезаны водой, есть все необходимое.