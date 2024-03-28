МЧС: в ближайшие сутки в Рязанской области может подтопить девять низководных мостов

Отмечается, что в населенных пунктах, которые могут быть отрезаны водой, есть все необходимое.

В ближайшие сутки в Рязанской области может подтопить девять низководных мостов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

По данным ведомства, уже оказались под водой:

— три моста через реку Пару в Сапожковском районе у населенных пунктов Дмитриевка, Красная Яблонька, подворье Скит Свято-Данилова монастыря;

— мост через Хупту в Ряжске;

— мост через Хупту у деревни Норовка Александро-Невского района;

— мост через Ранову у села Кипчаково Кораблинского района;

Отмечается, что в населенных пунктах, которые могут быть отрезаны водой, есть все необходимое.