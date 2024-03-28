Исследование МТС: в Рязани каждый третий офисный работник переходит по вредоносным ссылкам

Каждый третий офисный работник в Рязанской области может пренебречь простыми правилами защиты информации в интернете. Это выяснили аналитики компании по кибербезопасности МТС RED. Они провели тренировочные фишинговые рассылки по 20 российским городам в рамках проектов по предоставлению компаниям сервиса Security Awareness. В список вошла и Рязань.

Проверка навыков реагирования сотрудников на фишинговые рассылки проводилась среди персонала представительств крупных компаний в Москве, Приморье, Пензе, Татарстане, Самаре, Башкирии, Чувашии, Нижнем Новгороде, Калининграде, Новосибирске, Рязани, Екатеринбурге, Орле, Смоленске, Ростове-на-Дону, Ярославле, Краснодаре, Карачаево-Черкессии, Ставрополе, Калуге. Тестирование охватило самый широкий круг специалистов, от стажеров до руководящего состава.

Рассылки проводились с февраля по март и были посвящены подаркам сотрудникам к 23 Февраля и 8 Марта, а также новостям внутренних сервисов для персонала компаний. По данным центра мониторинга и реагирования на кибератаки МТС RED SOC, объем фишинга ежегодно возрастает именно перед праздниками.

Выяснилось, что сотрудники переходили по неизвестным ссылкам, а 28% даже вводили на сторонних страницах логины и пароли от рабочих аккаунтов.

Специалисты направления Security Awareness МТС RED отмечают: после первого обучения по результатам проведенной тренировки процент переходов по фишинговым ссылкам снижается минимум в два раза, однако через некоторое время возвращается к прежним показателям. Поэтому тестирование и обучение сотрудников основам киберграмотности должно быть системным процессом в компании.

«Первое правило: со служебных компьютеров переходить по ссылкам, не касающимся рабочих задач, нельзя. Ни в коем случае нельзя сообщать неизвестным, вводить в предложенные поля свою конфиденциальную информацию, будь то ваши паспортные данные или логины и пароли от рабочих аккаунтов. То же правило относится и к прикрепленным к письму файлам. Регулярно проходите обучение по основам кибербезопасности, если они проводятся в вашей компании, — знаний много не бывает. Если письмо вызывает сомнения, направьте его в службу информационной безопасности или ответственным за ИБ сотрудникам вашей компании, чтобы они проверили сообщение на признаки фишинга», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.