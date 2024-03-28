Депутаты Рязанской гордумы согласовали передачу земли предприятию

Речь идет о заводе «Моринформсистема-Агат-КИП». Предприятие делает измерительные приборы.

Депутаты Рязанской городской думы согласовали передачу земли рядом со стадионом на улице Связи предприятию «Моринформсистема-Агат-КИП» — оно делает измерительные приборы.

Депутат Лилия Кривцова поинтересовалась, несет ли вред предприятие домам, которые находятся в семи метрах от него, и стадиону. Начальник управления градостроительства и архитектуры Алексей Крутов отметил, что предприятие не осуществляет никаких выбросов в атмосферу. Также он добавил, что они занимаются спайкой электросхем и опасности не несут.

35 депутатов проголосовало «за», двое — «против».

Напомним, рязанское предприятие попросило отдать ему землю рядом со стадионом для расширения.