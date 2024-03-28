28-летнюю рязанку задержали за кражу 45 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело.

28-летнюю рязанку задержали за кражу 45 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что в полицию обратилась 80-летняя жительница села Пичкиряево Сасовского района и сообщила, что из дома пропали 45 тысяч рублей.

Правоохранители выяснили, что накануне к женщине заходила беременная гостья и просила дать ей воды.

Установлено, что к краже причастна 28-летняя рязанка.

Возбуждено уголовное дело.