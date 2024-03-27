В Совфеде предложили ограничить число детей, которых можно взять под опеку

Парламентарии разрабатывают законопроект, согласно которому под опеку можно будет взять максимум трех детей. Исключения будут составлять только дети из одной семьи.

В Совфеде предложили ограничить число детей, которых можно взять под опеку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора от Ульяновской области Айрата Гибатдинова.

По словам сенатора, парламентарии разрабатывают законопроект, согласно которому под опеку можно будет взять максимум трех детей. Исключения будут составлять только дети из одной семьи.

Сенатор отметил, что законопроект актуален в связи с формированием «детских дач», когда детей «скопом берут под опекунство и зарабатывают на этом деньги».