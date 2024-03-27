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В Сараевском районе остановили автомобиль Land Rover с водителем без прав
Мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей.

В Сараевском районе остановили автомобиль Land Rover с водителем без прав. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Инцидент произошел в среду, 27 марта, в Сараях.

За рулем машины был 59-летний рязанец. Выяснилось, что ранее его лишили водительских прав.

На мужчину составили административный протокол. Его признали виновным и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Машину передали родственникам правонарушителя.