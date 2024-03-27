В Санкт-Петербурге инженера задержали с охапкой грязного белья девочек

В Санкт-Петербурге 35-летнего инженера телекоммуникационных сетей задержали за противоправные действия сексуального характера в отношении девочек-подростков. Об этом сообщил портал 78.ru.

Полиция установила, что в 2023 году мужчина познакомился в Telegram-канале с двумя девочками 15 и 16 лет. Он стал приглашать их в гости, где вступал в половые отношения. При этом петербуржец оставлял себе нижнее белье, которое носили подростки.

При обыске у мужчины нашли охапку грязного белья. Также у него изъяли телефон и ноутбук.

Мужчина помещен в СИЗО. На него завели уголовные дела по статьям «Половое сношение с несовершеннолетними» и «Развратные действия».