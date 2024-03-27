В Ряжске из-за подъема воды в Хупте закрыли движение по низководному мосту

Объездной путь проходит по улицам Рабочих, Свободы, Мичуринской, Ряжской, Высотной и Максима Горького.

В Ряжске из-за подъема воды в Хупте закрыли движение по низководному мосту. Об этом сообщает ИД « Пресса ».

26 марта в Ряжске из-за подъема воды в реке Хупте закрыли движение по низководному железобетонному мосту на объездной дороге недалеко от Ряжского ММЦ.

Отмечается, объезд сделали по улицам Рабочих, Свободы, Мичуринской, Ряжской, Высотной и Максима Горького.