В Рязанской области задержали мужчину, который ограбил дом пенсионера

Инцидент произошел в Спасске-Рязанском.

В Рязанской области задержали мужчину, который ограбил дом пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в Спасске-Рязанском. 56-летний мужчина через окно забрался в дом 69-летнего местного жителя и вынес оттуда продукты питания и планшет. На кражу мужчина решился, потому что увидел, как пенсионер ушел из дома и не запер его.

Отмечается, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Его задержали и забрали похищенное. Возбуждено уголовное дело