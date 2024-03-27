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В Рязанской области задержали мужчину, который ограбил дом пенсионера
Инцидент произошел в Спасске-Рязанском.

В Рязанской области задержали мужчину, который ограбил дом пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в Спасске-Рязанском. 56-летний мужчина через окно забрался в дом 69-летнего местного жителя и вынес оттуда продукты питания и планшет. На кражу мужчина решился, потому что увидел, как пенсионер ушел из дома и не запер его.

Отмечается, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Его задержали и забрали похищенное. Возбуждено уголовное дело