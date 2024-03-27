В Рязанской области пройдет рейд «Пешеходный переход»

Мероприятие направлено на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей на нерегулируемых пешеходных переходах.

В среду, 27 марта, в Рязанской области полицейские проведут рейд «Пешеходный переход». Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Мероприятие направлено на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей на нерегулируемых пешеходных переходах.

За невыполнение требования уступить дорогу пешеходам, на водителя налагается штраф в размере от 1500 до 2500 рублей.