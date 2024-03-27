В Рязанской области осудили мужчину за кражу ювелирных украшений

Об этом сообщает региональная прокуратура.

В Рязанской области осудили мужчину за кражу ювелирных украшений. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что в период с ноября 2022 года по август 2023 года житель Скопинского района из квартиры своей знакомой похитил ювелирные изделия на сумму более 150 тысяч рублей.

Суд назначил ему наказание в виде двух лет исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства.