В Рязанской области обсудили вопросы по контролю за контрафактной продукцией и незаконным оборотом товаров

В Рязанской области обсудили вопросы по контролю за контрафактной продукцией и незаконным оборотом товаров. Об этом сообщила зампред правительства региона Юлия Швакова.

Во вторник, 26 марта, за круглым столом обсудили вопросы по контролю контрафактной продукции и незаконного оборота товаров народного потребления. В обсуждении принимали участие представители Минэкономразвития РО, контрольных органов, прокуратуры, Опоры России, Минпромторга России, Росалкогольтабакконтроль и общественных организаций.

Отмечается, что основной источник нелегальной табачной продукции — ввоз из стран ЕАЭС. Одним из факторов высокой доли контрафакта на рынке табака является временно действующий мораторий на проверки предприятий торговли.

Участники круглого стола отметили, что одним из немаловажных направлений работы является развитие потребительской грамотности и вовлеченности граждан в общественный контроль.

«Здесь большую роль видим за общественными объединениями. Даже сами жители могут вносить вклад в эту работу, сканируя коды маркировки и сообщая о выявленных нарушениях в приложении „Честный знак“. Стоит отметить, что первые рейды небезразличных к проблеме контрафакта уже состоялись. Силами активистов были сделаны закупки табачной продукции в киосках и павильонах. Выявлены случаи продажи немаркированной продукции», — написала Швакова.

Также на круглом столе обсудили вопросы по проблеме подросткового курения.

«Отмечу, что еще раньше, 14 марта, на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции был утвержден протокол, в котором предусмотрены пункты межведомственного взаимодействия контрольно-надзорных ведомств и принятие дополнительных мер, направленных на борьбу с контрафактом табачной и никотиносодержащей продукции в регионе», — отметила зампред правительсва.

В борьбе с контрафактом участники встречи договорились усилить межведомственное взаимодействие контрольных органов, органов власти, общественности. Так, для расширения использования возможностей системы маркировки «Честный знак» решено подписать соглашение с оператором системы маркировки по информационному обмену.