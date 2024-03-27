Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 27
Чтв, 28
Птн, 29
ЦБ USD 92.57 -0.21 27/03
ЦБ EUR 100.41 0.04 27/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
3 568
Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
20 марта 14:45
4 228
Управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич показал, что пр...
Представители редакции РЗН. инфо побывали на территории...
11 марта 13:27
9 443
Рязанские повара приготовили более 2000 блюд на ВФМ
Выступление команды Ассоциации Кулинаров Рязанского Кра...
5 марта 11:49
11 479
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязанской области обсудили вопросы по контролю за контрафактной продукцией и незаконным оборотом товаров

В Рязанской области обсудили вопросы по контролю за контрафактной продукцией и незаконным оборотом товаров. Об этом сообщила зампред правительства региона Юлия Швакова.

Во вторник, 26 марта, за круглым столом обсудили вопросы по контролю контрафактной продукции и незаконного оборота товаров народного потребления. В обсуждении принимали участие представители Минэкономразвития РО, контрольных органов, прокуратуры, Опоры России, Минпромторга России, Росалкогольтабакконтроль и общественных организаций.

Отмечается, что основной источник нелегальной табачной продукции — ввоз из стран ЕАЭС. Одним из факторов высокой доли контрафакта на рынке табака является временно действующий мораторий на проверки предприятий торговли.

Участники круглого стола отметили, что одним из немаловажных направлений работы является развитие потребительской грамотности и вовлеченности граждан в общественный контроль.

«Здесь большую роль видим за общественными объединениями. Даже сами жители могут вносить вклад в эту работу, сканируя коды маркировки и сообщая о выявленных нарушениях в приложении „Честный знак“. Стоит отметить, что первые рейды небезразличных к проблеме контрафакта уже состоялись. Силами активистов были сделаны закупки табачной продукции в киосках и павильонах. Выявлены случаи продажи немаркированной продукции», — написала Швакова.

Также на круглом столе обсудили вопросы по проблеме подросткового курения.

«Отмечу, что еще раньше, 14 марта, на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции был утвержден протокол, в котором предусмотрены пункты межведомственного взаимодействия контрольно-надзорных ведомств и принятие дополнительных мер, направленных на борьбу с контрафактом табачной и никотиносодержащей продукции в регионе», — отметила зампред правительсва.

В борьбе с контрафактом участники встречи договорились усилить межведомственное взаимодействие контрольных органов, органов власти, общественности. Так, для расширения использования возможностей системы маркировки «Честный знак» решено подписать соглашение с оператором системы маркировки по информационному обмену.