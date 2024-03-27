В Рязанской области медснимки пациентов анализируют нейросети

По данным министерства, работа нейросети снижает нагрузку на специалистов.

В Рязанской области медснимки пациентов анализируют нейросети. Об этом сообщило министерство здравоохранения региона.

Отмечается, что искусственный интеллект рассматривает маммографические снимки и выявляют отклонения от нормы. Он распознает новообразования, увеличенные лимфоузлы, кальцинаты, кисты, утолщение кожи.

После этого данная информация присылается к врачам.

По данным министерства, работа нейросети снижает нагрузку на специалистов.

Для пациентов эта услуга бесплатная.