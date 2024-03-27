В Рязанской области медснимки пациентов анализируют нейросети
По данным министерства, работа нейросети снижает нагрузку на специалистов.
В Рязанской области медснимки пациентов анализируют нейросети. Об этом сообщило министерство здравоохранения региона.
Отмечается, что искусственный интеллект рассматривает маммографические снимки и выявляют отклонения от нормы. Он распознает новообразования, увеличенные лимфоузлы, кальцинаты, кисты, утолщение кожи.
После этого данная информация присылается к врачам.
По данным министерства, работа нейросети снижает нагрузку на специалистов.
Для пациентов эта услуга бесплатная.