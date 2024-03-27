В Рязанской области 41-летний мужчина угрожал зарезать мать

Суд назначил рязанцу наказание в виде лишения свободы условно на 11 месяцев.

В Рязанской области 41-летний мужчина угрожал зарезать мать. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Установлено, что житель Сараевского района был в гостях и распивал там спиртные напитки. Мать несколько раз просила его пойти домой, это разозлило мужчину, и он схватился за нож.

Женщина обратилась в полицию.

Суд назначил рязанцу наказание в виде лишения свободы условно на 11 месяцев.