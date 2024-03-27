В Рязани задержали 18-летнего молодого человека, объявленного в федеральный розыск

Патрульные препроводили молодого человека в отдел полиции, где его передадут инициаторам розыска.

В Рязани задержали 18-летнего молодого человека, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские во время патрулирования улиц заметили мужчину, который был похож по описанию внешности на злоумышленника, объявленного в федеральный розыск. Отмечается, что при виде полицейских прохожий попытался скрыться.

Оперативники остановили мужчину и установили, что 18-летний житель Рязанской области объявлен в федеральный розыск. Выяснилось, что мужчина осужден по части 2 статье 158 УК РФ («Кража») и пытался избежать наказания.

Патрульные препроводили молодого человека в отдел полиции, где его передадут инициаторам розыска.