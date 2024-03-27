В Рязани осудили двух братьев, избивших мужчину

Конфликт возник из-за того, что двое мужчин оставили около входа в магазин автомобиль и причинили неудобство пострадавшему.

В Рязани осудили двух братьев, избивших мужчину. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Суд установил, что двое осужденных припарковали автомобиль у одного из магазинов в непосредственной близости к входу. Этим они причинили неудобства мужчине и его семье — они проходили мимо.

Во время ссоры один из виновных начал бить потерпевшего по голове, туловищу, рукам. Второго осужденного некоторое время сдерживала супруга избиваемого. Однако он смог вырваться и также начал наносить удары. Так, у рязанца выявили сотрясение мозга.

Подсудимый, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, частично признал вину. Второй же отрицал ее.

30-летнего рязанца приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Его 24-летнего брата осудили на один год лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Приговор Железнодорожного райсуда не вступил в законную силу.