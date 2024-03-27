В Рязани осудили двух братьев, избивших мужчину. Об этом сообщила региональная прокуратура.
Суд установил, что двое осужденных припарковали автомобиль у одного из магазинов в непосредственной близости к входу. Этим они причинили неудобства мужчине и его семье — они проходили мимо.
Во время ссоры один из виновных начал бить потерпевшего по голове, туловищу, рукам. Второго осужденного некоторое время сдерживала супруга избиваемого. Однако он смог вырваться и также начал наносить удары. Так, у рязанца выявили сотрясение мозга.
Подсудимый, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, частично признал вину. Второй же отрицал ее.
30-летнего рязанца приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Его 24-летнего брата осудили на один год лишения свободы условно с испытательным сроком один год.
Приговор Железнодорожного райсуда не вступил в законную силу.