В Пронском районе мужчину осудят за нападение на подростка и грабеж

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

В Пронском районе мужчину осудят за нападение на подростка и грабеж. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

По данным следствия, в декабре 2023 года в подъезде одного из домов в Новомичуринске пьяный 65-летний мужчина напал на 15-летнего подростка. Мужчина с силой толкнув мальчика, в результате чего нон спиной разбил стекло находившегося за ним окна. После этого, мужчина отобрал у него мобильный телефон и скрылся с места преступления.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.