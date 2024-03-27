В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки

Отмечается, что на донецком направлении российские военные заняли более выгодные рубежи, на авдеевском улучшено положение по переднему краю, на южно-донецком улучшили тактическое положение.

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки. Информация появилась в сводке министерства в среду, 27 марта.

За сутки украинские войска потеряли до 595 человек, а также две гаубицы М777 и М198 производства США, два орудия Д-20, самоходную пушку «Гиацинт-С», радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Российские средства ПВО за сутки уничтожили 210 украинских БПЛА, а также 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и «Vampire».

Отмечается, что на донецком направлении российские военные заняли более выгодные рубежи, на авдеевском улучшено положение по переднему краю, на южно-донецком улучшили тактическое положение.