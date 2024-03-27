В Госдуме проработают вопросы об усилении безопасности во время массовых мероприятий
Вячеслав Володин поручил комитетам Госдумы по культуре и по безопасности проработать вопросы усиления безопасности во время массовых мероприятий.
В Госдуме проработают вопросы об усилении безопасности во время массовых мероприятий. Об этом сообщает сайт Госдумы.
По данным сайта, Вячеслав Володин поручил комитетам Госдумы по культуре и по безопасности проработать вопросы усиления безопасности во время массовых мероприятий.
Отмечается, что эта тема обсуждалась на пленарном заседании в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».