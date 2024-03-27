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В ФСБ сообщили об активизации мошенников, действующих под видом сотрудников спецслужб
Информация появилась на сайте службы.

Федеральная служба безопасности рассказала об активизации мошенников, действующих под видом сотрудников спецслужб. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В связи с участившимися в последнее время обращениями граждан в ФСБ России по фактам мошенничества — хищения их личных или кредитных средств неизвестными лицами с использованием подменных телефонных номеров, идентичных номерам телефонов доверия ФСБ России, приемной ФСБ России, справочного телефона ФСБ России, а также направлением по электронным мессенджерам фотографий „служебных удостоверений“ ФСБ РФ информирует: не верьте звонкам от так называемых сотрудников и следователей ФСБ России о том, что вы являетесь подозреваемым (обвиняемым). Уведомление гражданина о привлечении в качестве подозреваемого (обвиняемого) осуществляется исключительно в письменном виде и вручается лично», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что сотрудники ФСБ России не присылают копии служебных удостоверений. Также в службе призвали не верить предложениям о необходимости получения кредита, перевода денег на «безопасный счет» или передачи курьеру.

«ФСБ России не использует личные сбережения или кредитные средства граждан для оказания помощи оперативным подразделениям в предупреждении и раскрытии преступлений; номера телефонов 8 (495)224-22-22, 8 (800)224-22-24, 8 (495)224-70-69, 8 (495)624-31-58 используются исключительно для приема информации от граждан и организаций», — заключили в службе.