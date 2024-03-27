В ФСБ сообщили об активизации мошенников, действующих под видом сотрудников спецслужб

Федеральная служба безопасности рассказала об активизации мошенников, действующих под видом сотрудников спецслужб. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«В связи с участившимися в последнее время обращениями граждан в ФСБ России по фактам мошенничества — хищения их личных или кредитных средств неизвестными лицами с использованием подменных телефонных номеров, идентичных номерам телефонов доверия ФСБ России, приемной ФСБ России, справочного телефона ФСБ России, а также направлением по электронным мессенджерам фотографий „служебных удостоверений“ ФСБ РФ информирует: не верьте звонкам от так называемых сотрудников и следователей ФСБ России о том, что вы являетесь подозреваемым (обвиняемым). Уведомление гражданина о привлечении в качестве подозреваемого (обвиняемого) осуществляется исключительно в письменном виде и вручается лично», — отметили в ведомстве.
Уточняется, что сотрудники ФСБ России не присылают копии служебных удостоверений. Также в службе призвали не верить предложениям о необходимости получения кредита, перевода денег на «безопасный счет» или передачи курьеру.
«ФСБ России не использует личные сбережения или кредитные средства граждан для оказания помощи оперативным подразделениям в предупреждении и раскрытии преступлений; номера телефонов 8 (495)224-22-22, 8 (800)224-22-24, 8 (495)224-70-69, 8 (495)624-31-58 используются исключительно для приема информации от граждан и организаций», — заключили в службе.