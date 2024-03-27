В Екатеринбурге водитель влетел в крыльцо магазина, сбив пешехода

Авария произошла в среду, 27 марта, в районе дома № 22 по улице Буторина.

В Екатеринбурге водитель влетел в крыльцо магазина, сбив пешехода. Об этом сообщила Госавтоинспекция Свердловской области.

Авария произошла в среду, 27 марта, в районе дома № 22 по улице Буторина.

По предварительной версии, водитель Hyundai, 60-летний мужчина, из-за плохого самочувствия потерял контроль над управлением. Из-за этого автомобиль выехал на тротуар и наехал на пешехода и крыльцо здания.

В результате аварии 40-летнего мужчину госпитализировали в ЦГБ № 36 с травмами головы, ног и позвоночника. Водителя доставили в больницу с высоким давлением.

По факту аварии полиция начала проверку.