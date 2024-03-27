В ДТП на улице Островского в Рязани пострадали два человека

Авария случилась во вторник, 26 марта, вблизи дома № 30/9 на улице Островского. 23-летний рязанец на автомобиле Volkswagen Polo столкнулся с «ВАЗ-2114» под управлением 21-летнего жителя Рязани.

В ДТП на улице Островского в Рязани пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария случилась во вторник, 26 марта, вблизи дома № 30/9 на улице Островского. 23-летний рязанец на автомобиле Volkswagen Polo столкнулся с «ВАЗ-2114» под управлением 21-летнего жителя Рязани.

В результате пострадали водитель и 19-летний пассажир отечественной легковушки. Их госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.