В ДНР во время обстрела ВСУ погибли два мирных жителя

В ДНР во время обстрела ВСУ погибли два мирных жителя. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

В среду, 27 марта, из-за обстрела центрально-городского района Горловки погиб мужчина. Также пострадали подростки 2007 года рождения.

Отмечается, что еще один мужчина погиб вблизи населенного пункта Красный Партизан. На него сбросили боеприпас с БПЛА.

Всего в ДНР зафиксировано девять обстрелов, выпущено 26 боеприпасов, применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, БПЛА.