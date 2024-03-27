В четверг в Рязанской области потеплеет до +11 градусов
Температура воздуха по области ночью опустится до -7, -2 градусов, днем поднимется до +6, +11 градусов.
В четверг в Рязанской области потеплеет до +11 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
В четверг, 28 марта, в регионе ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ночью и утром местами гололедица.
Ветер переменный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью опустится до -7, -2 градусов, днем поднимется до +6, +11 градусов.