У рязанца арестовали автомобиль за долги по кредитам

Отмечается, что во время рейда инспекторы ГИБДД совместно с приставами задержали жителя Шацка.

У рязанца арестовали автомобиль за долги по кредитам. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на отдел МВД «Шацкий».

Отмечается, что во время рейда инспекторы ГИБДД совместно с приставами задержали жителя Шацка.

Его автомобиль находился в залоге у банка, мужчина машину скрывал от правоохранителей. В связи с этим его объявили в розыск.

Теперь иномарку арестовали.