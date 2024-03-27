Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 27
Чтв, 28
Птн, 29
ЦБ USD 92.57 -0.21 27/03
ЦБ EUR 100.41 0.04 27/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
3 567
Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
20 марта 14:45
4 228
Управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич показал, что пр...
Представители редакции РЗН. инфо побывали на территории...
11 марта 13:27
9 443
Рязанские повара приготовили более 2000 блюд на ВФМ
Выступление команды Ассоциации Кулинаров Рязанского Кра...
5 марта 11:49
11 479
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
С начала 2024 года в России увеличился спрос на антидепрессанты
За первые 11 недель 2024 года в российских аптеках было продано 3,6 млн упаковок антидепрессантов на общую сумму 2,9 млрд руб. Это рекордный показатель за последние пять лет.

С начала 2024 года в России увеличился спрос на антидепрессанты. Об этом сообщает газета «Ведомости».

По данным издания, за первые 11 недель 2024 года в российских аптеках было продано 3,6 млн упаковок антидепрессантов на общую сумму 2,9 млрд руб. Это рекордный показатель за последние пять лет.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года продажи антидепрессантов выросли на 45% в денежном значении и на 33% — в натуральном. В прошлом году за первые 11 недель было продано 2,7 млн упаковок антидепрессантов на 2 млрд руб.