С начала 2024 года в России увеличился спрос на антидепрессанты

За первые 11 недель 2024 года в российских аптеках было продано 3,6 млн упаковок антидепрессантов на общую сумму 2,9 млрд руб. Это рекордный показатель за последние пять лет.

С начала 2024 года в России увеличился спрос на антидепрессанты. Об этом сообщает газета « Ведомости ».

По данным издания, за первые 11 недель 2024 года в российских аптеках было продано 3,6 млн упаковок антидепрессантов на общую сумму 2,9 млрд руб. Это рекордный показатель за последние пять лет.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года продажи антидепрессантов выросли на 45% в денежном значении и на 33% — в натуральном. В прошлом году за первые 11 недель было продано 2,7 млн упаковок антидепрессантов на 2 млрд руб.