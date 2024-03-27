Рязанский отряд «Salus» спас девять кошек с крыши магазина
Они находились там без еды и воды, лежали на снегу, прижимаясь друг к другу.
Рязанский спасательный отряд РязГМУ «Salus» спас девять кошек с крыши магазина. Об этом сообщается в их официальной группе «ВКонтакте».
Отмечается, что им поступил вызов о перепуганных и замерзших животных.
Оказалось, что их хозяйка находится в больнице, в ее квартире делают ремонт, а девять домашних кошек выгнали на крышу магазина.
Они находились там без еды и воды, лежали на снегу, прижимаясь друг к другу.
Волонтеры ищут кошкам новый дом.