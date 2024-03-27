Рязанские врачи провели сложную операцию по удалению «гигантских грыж»

Отмечается, что хирурги применяют TAR-пластику.

Рязанские врачи провели сложную операцию по удалению «гигантских грыж». Об этом сообщается в официальной группе «ОКБ».

У пациентки обнаружили грыжу передней брюшной стенки, а также пищеводного отверстия диафрагмы, при которой в грудную клетку переместился почти весь желудок. Отмечается, что хирурги применяют TAR-пластику.

«Это непростой клинический случай. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы была настолько большой, что почти весь желудок переместился в грудную клетку. К тому же во время операции обнаружился обширный спаечный процесс в области грыжи», — сообщил завотделением общей хирургии Владимир Барсуков.