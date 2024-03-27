Рязанская область вошла в список регионов, в которых протестируют единый реестр воинского учета

С 1 октября 2024 года в соответствии с указом президента в России запустят единый реестр воинского учета. В настоящее время в Липецкой, Рязанской, Сахалинской области и Москве проводят его тестирование.

Рязанская область вошла в список четырех регионов, в которых протестируют единый реестр воинского учета. Об этом пишет « Фонтанка » со ссылкой на военного комиссара Санкт-Петербурга Марата Урмансова.

Он напомнил, что 1 октября 2024 года в соответствии с указом президента в России запустят единый реестр воинского учета. В настоящее время в Липецкой, Рязанской, Сахалинской области и Москве проводят его тестирование.

Урмансов отметил, что Санк-Петербург в пилотный проект не входит. В нем в настоящий момент наполняют базу данных воинского учета Генерального штаба Вооруженных сил РФ, сведения локальных баз данных военных комиссариатов.