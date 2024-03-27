Рязанка выступит на Всероссийском вокальном конкурсе «Звезда-2024»

Первый эфир пройдет 6 апреля.

Рязанка Маргарита Шибаршина выступит на Всероссийском вокальном конкурсе «Звезда-2024». Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что девушка окончила музыкальную школу по классу скрипки, сама пишет стихи, тексты.

Напомним, что конкурс «Звезда-2024» проходит при поддержке министерства обороны России. Победителей определят эксперты и зрители.

Первый эфир пройдет 6 апреля. После организуют интернет-голосование.

Фото с телеканала «Звезда»