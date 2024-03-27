Рязанцев пригласили на церемонию закрытия регионального этапа XIII Всероссийского Фестиваля по хоккею

Рязанцев пригласили на церемонию закрытия регионального этапа XIII Всероссийского Фестиваля по хоккею. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта.

Мероприятие состоится 31 марта в ДС «Олимпийский».

Отмечается, что проект «Ночная Хоккейная Лига» был основан 2011 году по инициативе и при участии президента РФ Владимира Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу, а также известных российских и советских хоккеистов Александра Якушева и Вячеслава Фетисова.

В день закрытия сезона в Рязани пройдет 3 матча: за 3 место в дивизиона «Лига Надежды» (Любитель 18+) и финалы в дивизионах «Любитель 40+" и «Лига Надежды».

Почетными гостями мероприятия станут: президент Федерации хоккея России, трехкратный Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, участник суперсерий СССР-Канада 1972 и 1974 годов Владислав Третьяк и уроженка Рязани, серебряный призер XXIV зимних Олимпийских игр, неоднократный призер Чемпионатов Мира и Европы по фигурному катанию Александра Трусова.

Программа мероприятия:

12.00 — Матч за 3-е место регионального чемпионата, дивизион «Лига Надежды»

13.55 — выступление воспитанников Рязанского балета на льду;

14.00 — Финал регионального чемпионата, дивизион «Лига Надежды»

15.30 — розыгрыш призов для зрителей

15.35 — Награждение победителей и призеров дивизионов «Лига Надежды» и «Лига Мечты»

16.25 — выступление шоу-балета на коньках (г. Москва)

16.30 — Финал регионального чемпионата, дивизион «Любитель 40+" (в перерывах между периодами — розыгрыш призов для зрителей)

18.00 — выступление Александры Трусовой

18.05 — торжественное закрытие регионального этапа XIII Всероссийского Фестиваля по хоккею среди любительских команд в Рязанской области,

награждение победителей и призеров дивизионов «Любитель 40+" и «Любитель 50+";

18.45-розыгрыш призов для зрителей;

19.00-автограф-сессия В. Третьяка и А.Трусовой.