РФ планирует пересмотреть участие в международных договорах, не отвечающих ее интересам

Об этом сообщили в МИД.

Россия планирует пересмотреть участие в международных договорах, не отвечающих ее интересам. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на МИД.

В Министерстве напомнили, что в 2023 году в межведомственном формате состоялась инвентаризация договорно-правовой базы международных отношений России.

«Будет продолжаться юридический анализ предложений о прекращении и приостановлении действия договоров, утративших актуальность или переставших отвечать интересам нашей страны», — указано в сообщении МИД.

8 марта вице-спикер Совфеда Константин Косачев рассказал, что Владимиру Путину представят предложения по денонсации невыгодных для России международных договоров. В соответствии с Конституцией президент сможет инициировать их расторжение.