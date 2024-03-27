Путин поручил начать в России производство игровых приставок и консолей
Глава государства также заметил, что нужно создать операционную и облачную системы.
Президент России Владимир Путин поручил начать в России производство игровых приставок и консолей. Об этом сообщает сайт Кремля.
Отмечается, что правительству нужно рассмотреть вопрос об организации производства стационарных и портативных игровых приставок и игровых консолей.
Глава государства также заметил, что нужно создать операционную и облачную системы.
Срок исполнения до 15 июня 2024 года.