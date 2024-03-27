После теракта в «Крокус Сити» в рязанском цирке прошла проверка безопасности

Отмечается, что специалисты проверили эвакуационные выходы, пожарные системы, системы речевого оповещения, сотрудников частных охранных предприятий.

После теракта в «Крокус Сити» в рязанском цирке прошла проверка безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал «Росгосцирк».

Отмечается, что специалисты проверили эвакуационные выходы, пожарные системы, системы речевого оповещения, сотрудников частных охранных предприятий.

Также сотрудников цирка проконсультировали о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе теракта.

Проверки прошли в Ивановском, Воронежском, Кировском, Саратовском, Пермском, Курском, Брянском, Рязанском цирках.