Песков заявил, что нейросети могут стать оружием в руках террористов

Также он отметил, что это требует дополнительных мер — «от нас системных мер как от государства, это требует собранности и, наверное, такой внутренней мобилизации от всех нас».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нейросети могут стать оружием в руках террористов и недобросовестных людей. Об этом сообщило РИА Новости .

«Это, как и все в интернете, как и все в высоких технологиях… в руках недобросовестных людей, или, не дай Бог, в руках террористов, это может стать очень грозным оружием», — сказал представитель Кремля.

Также он отметил, что это требует дополнительных мер — «от нас системных мер как от государства, это требует собранности и, наверное, такой внутренней мобилизации от всех нас».