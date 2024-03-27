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Ночью на трассе в Касимовском районе задержали наркокурьера
Возбуждено уголовное дело. Мужчину поместили под стражу.

Ночью на трассе в Касимовском районе задержали наркокурьера. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ночь на среду, 27 марта, на трассе в Касимовском районе полицейские попытались остановить автомобиль «ВАЗ-2114», в котором, по информации оперативников, перевозились наркотики. Водитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. Однако во время преследования мужчина не справился с управлением, съехал в кювет и был задержан.

Задержанным оказался 33-летний неработающий житель Ставропольского края. В багажнике его машины нашли запасное колесо, в котором лежали четыре упаковки с кристаллическим веществом. Проведенным исследованием в ЭКЦ УМВД установлено, что содержимое — мефедрон общей массой около 2 килограммов.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину поместили под стражу.