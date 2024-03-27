Над Белгородской областью сбили 18 воздушных целей, пострадал мужчина

Ночью 27 марта над Белгородом и Белгородским районами сбили 18 воздушных целей на подлете к городу. Пострадал мужчина. Он получил осколочные ранения поясничной области, его госпитализировали.

Над Белгородской областью сбили 18 воздушных целей, пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. ⠀

Ночью 27 марта над Белгородом и Белгородским районами сбили 18 воздушных целей на подлете к городу. Пострадал мужчина. Он получил осколочные ранения поясничной области, его госпитализировали.

Также после атаки в поселке Дубовое посечены окна в двух квартирах одного многоквартирного дома, различные повреждения нашли в 9 частных домовладениях и 6 автомобилях. В селе Таврово повредили кровли двух частных домовладений и два автомобиля. В селе Никольское пробита кровля одного частного домовладения.