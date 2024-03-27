На помощь пострадавшим при теракте в «Крокусе» направили свыше 215 миллионов рублей

Также более 20 млн рублей через городские благотворительные сервисы поступило от жителей Москвы.

На помощь пострадавшим при теракте в «Крокусе» направили свыше 215 миллионов рублей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, его цитирует РИА Новости.

В среду, 27 марта, Собянин рассказал, что на помощь пострадавшим и семьям погибших при теракте московские рестораны и предприятия торговли направили свыше 215 млн рублей.

Также более 20 млн рублей через городские благотворительные сервисы поступило от жителей Москвы.