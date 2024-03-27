На ГРПЗ определили лучших шахматистов

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) провел личное первенство по шахматам среди мужчин и женщин. В состязаниях приняли участие 23 сотрудника из разных подразделений предприятия.

Соревнование среди любителей-шахматистов прошло в два этапа в течение двух дней.

Среди женщин-участников, сыгравших два круга по круговой системе, победители определились в первый же день состязаний. Пальма первенства — у инженера-конструктора Ирины Моргуновой, второе место заняла инженер-электроник Светлана Коноводова, третье — комплектовщик изделий и инструмента Дарья Ненастина.

Мужчины были разделены на три группы, первая состояла из шести человек, а две другие включали в себя по семь шахматистов. В первом туре, где игроки состязались за право выйти в финал, сразу пять участников набрали одинаковое количество баллов. В связи с этим была проведена переигровка, блиц-игра. В финальном поединке встретились восемь шахматистов.

«Очень радует, что этот вид спорта возродился на предприятии. Турнир выявил лучших шахматистов среди заводчан. Все участники показали достойную игру, получили неоценимый опыт в соревнованиях подобного формата. Надеюсь, что данный вид спорта станет традиционным на нашем предприятии, а наша команда любителей-шахматистов будет представлять ГРПЗ на различных турнирах», — отметил судья соревнований Павел Гасс.

По итогам двух этапов игры «золото» среди мужчин завоевал инженер по подготовке производства Александр Шувалов, «серебро» у инженера-электроника, судьи игры Павла Гасса, «бронзу» взял регулировщик РЭАиП Артем Морозов.

«Я очень рад, что мне удалось выиграть в этом шахматном состязании, хотя победа далась нелегко — в финал вышли самые сильные игроки. За два турнира я изучил основных соперников и понимал, что будет серьезная борьба, но шансы на победу есть. В результате напряженной игры мне удалось набрать перевес по очкам и выиграть. Большое спасибо организаторам шахматного турнира, руководителю и коллегам, которые за меня болели, а также желаю дальнейшего развития этого вида спорта на предприятии», — поделился своими впечатлениями победитель Александр Шувалов.

Победителей и призеров заводского первенства по шахматам наградили грамотами и денежными премиями. Мероприятие организовано при поддержке профсоюзной организации предприятия.