На 31-летнего рязанца завели уголовное дело за фиктивную прописку мигрантов

Кроме того, за сутки правоохранители пресекли 19 административных нарушений миграционного законодательства.

На 31-летнего рязанца завели уголовное дело за фиктивную прописку мигрантов. Об этом сообщает региональное УМВД по региону.

Отмечается, что полицейские проводили рейды и обнаружили, что местный житель прописал в своем жилище гражданина одной из стран Средней Азии.

Кроме того, за сутки правоохранители пресекли 19 административных нарушений миграционного законодательства, составили 17 протоколов в связи с нарушениями правил въезда или пребывания на территории России, незаконного осуществления трудовой деятельности, предоставления ложных сведений для получения удостоверяющих личность документов и при постановке на миграционный учет.

Проверочные мероприятия продолжатся.