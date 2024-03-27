На 31-летнего рязанца завели уголовное дело за фиктивную прописку мигрантов
Кроме того, за сутки правоохранители пресекли 19 административных нарушений миграционного законодательства.
На 31-летнего рязанца завели уголовное дело за фиктивную прописку мигрантов. Об этом сообщает региональное УМВД по региону.
Отмечается, что полицейские проводили рейды и обнаружили, что местный житель прописал в своем жилище гражданина одной из стран Средней Азии.
Кроме того, за сутки правоохранители пресекли 19 административных нарушений миграционного законодательства, составили 17 протоколов в связи с нарушениями правил въезда или пребывания на территории России, незаконного осуществления трудовой деятельности, предоставления ложных сведений для получения удостоверяющих личность документов и при постановке на миграционный учет.
Проверочные мероприятия продолжатся.