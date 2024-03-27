Мобильное приложение Mir Pay пропало из Google Play

Также в Google Play перестали отображаться приложения «Привет!» и «СБПэй».

Мобильное приложение Mir Pay пропало из Google Play. Об этом сообщило РИА Новости.

О том, что приложение платежной системы «Мир» исчезло из магазина приложений, стало известно в среду, 27 марта.

Также в Google Play перестали отображаться приложения «Привет!» и «СБПэй». При этом из AppStore они были удалены в конце февраля — это связано с тем, что Национальная система платежных карт (НСПК) попала под санкции США.

Также сообщалось, что пользователи Samsung Pay не смогут добавить в систему карты «Мир».