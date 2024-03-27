МЧС провело учения в рязанских колониях

По сценарию на продовольственном складе из-за короткого замыкания начался пожар.

МЧС провело учения в рязанских колониях. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на пресс-службу УФСИН.

Отмечается, что мероприятия проводились в колониях № 3, 6 и колонии-поселении № 1.

По сценарию на продовольственном складе из-за короткого замыкания начался пожар.

Сотрудники колонии вместе с сотрудниками МЧС потушили его, эвакуировали людей, отработали действия медработников и дежурной смены.