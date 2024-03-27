Инвестплощадки Рязанской области представили на инвесткарте России

Инвестплощадки Рязанской области представили на инвесткарте России. Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации развития Рязанской области.

Корпорация развития при поддержке комитета инвестиций и туризма 26 марта провела семинар для инвеступолномоченных муниципалитетов Рязанской области. В настоящее время на федеральной платформе представлены 33 перспективные для локализации инвестиционных проектов площадки Рязанской области. В общей сложности на общероссийскую карту уже нанесены более 14 тысяч готовых промплощадок, земельных участков под строительство и ведение сельского хозяйства, объектов капстроительства для бизнеса разного масштаба и профиля деятельности.

Отмечается, что ресурс основан на данных инвестиционных карт субъектов РФ, которые были разработаны в ходе внедрения регионального инвестиционного стандарта 2.0 под руководством первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова. Регулярное наполнение и обновление инвестиционной карты России обеспечивают региональные органы исполнительной власти и агентства инвестиционного развития. В Рязанской области эта функция возложена на Корпорацию развития.

В первую очередь инвестиционным уполномоченным предстоит выполнить «инвентаризацию» паспортов инвестиционных площадок и заполнить их в максимальном соответствии с обновленным по инициативе Корпорации развития регламентом. Со своей стороны специалисты Корпорации помогут инвестиционным уполномоченным по всем вопросам, касающимся заполнения паспортов, в том числе в части взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями. В ближайшее время в их адрес будут направлены ходатайства о предоставлении актуальной информации по тарифным сеткам на подключение по инвестплощадкам.

На сегодняшний день на инвестиционной карте Рязанской области содержится информация о свыше 300 территорий и зданий, перспективных для размещения инвестиционных проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, логистики. В перспективе все они также будут представлены на инвестиционной карте России.