Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 27
Чтв, 28
Птн, 29
ЦБ USD 92.57 -0.21 27/03
ЦБ EUR 100.41 0.04 27/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
3 567
Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
20 марта 14:45
4 227
Управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич показал, что пр...
Представители редакции РЗН. инфо побывали на территории...
11 марта 13:27
9 443
Рязанские повара приготовили более 2000 блюд на ВФМ
Выступление команды Ассоциации Кулинаров Рязанского Кра...
5 марта 11:49
11 479
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Инвестплощадки Рязанской области представили на инвесткарте России

Инвестплощадки Рязанской области представили на инвесткарте России. Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации развития Рязанской области.

Корпорация развития при поддержке комитета инвестиций и туризма 26 марта провела семинар для инвеступолномоченных муниципалитетов Рязанской области. В настоящее время на федеральной платформе представлены 33 перспективные для локализации инвестиционных проектов площадки Рязанской области. В общей сложности на общероссийскую карту уже нанесены более 14 тысяч готовых промплощадок, земельных участков под строительство и ведение сельского хозяйства, объектов капстроительства для бизнеса разного масштаба и профиля деятельности.

Отмечается, что ресурс основан на данных инвестиционных карт субъектов РФ, которые были разработаны в ходе внедрения регионального инвестиционного стандарта 2.0 под руководством первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова. Регулярное наполнение и обновление инвестиционной карты России обеспечивают региональные органы исполнительной власти и агентства инвестиционного развития. В Рязанской области эта функция возложена на Корпорацию развития.

В первую очередь инвестиционным уполномоченным предстоит выполнить «инвентаризацию» паспортов инвестиционных площадок и заполнить их в максимальном соответствии с обновленным по инициативе Корпорации развития регламентом. Со своей стороны специалисты Корпорации помогут инвестиционным уполномоченным по всем вопросам, касающимся заполнения паспортов, в том числе в части взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями. В ближайшее время в их адрес будут направлены ходатайства о предоставлении актуальной информации по тарифным сеткам на подключение по инвестплощадкам.

На сегодняшний день на инвестиционной карте Рязанской области содержится информация о свыше 300 территорий и зданий, перспективных для размещения инвестиционных проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, логистики. В перспективе все они также будут представлены на инвестиционной карте России.