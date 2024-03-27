Госдума приняла закон о беспрепятственном доступе провайдеров в многоэтажные дома

Теперь сети связи будут размещать в домах на основании договора с любым собственником или нанимателем жилья.

Госдума приняла закон о беспрепятственном доступе провайдеров в многоэтажные дома. Об этом сообщает РЕН.ТВ.

Теперь сети связи будут размещать в домах на основании договора с любым собственником или нанимателем жилья. Для этого не нужно будет устраивать общее собрание жильцов.

Кроме того, в законе «О связи» отмечается, что размещение провайдером сетей осуществляется без взимания платы за пользование такими объектами.