Госдума приняла закон о беспрепятственном доступе провайдеров в многоэтажные дома
Теперь сети связи будут размещать в домах на основании договора с любым собственником или нанимателем жилья.
Госдума приняла закон о беспрепятственном доступе провайдеров в многоэтажные дома. Об этом сообщает РЕН.ТВ.
Теперь сети связи будут размещать в домах на основании договора с любым собственником или нанимателем жилья. Для этого не нужно будет устраивать общее собрание жильцов.
Кроме того, в законе «О связи» отмечается, что размещение провайдером сетей осуществляется без взимания платы за пользование такими объектами.