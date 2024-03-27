Госавтоинспекция сообщила подробности наезда на пешехода у рязанского медколледжа

Пострадала 51-летняя женщина.

Госавтоинспекция сообщила подробности наезда на пешехода у рязанского медколледжа. Сообщение появилось в Telegram-канале ведомства.

По данным ГАИ, утром 27 марта вблизи дома 2-Е на улице Братиславская 26-летний рязанец на автомобиле LADA Vesta сбил 51-летнюю жительницу Рязанского района.

В результате женщина получила травмы и была госпитализирована.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее появилось видео с места.