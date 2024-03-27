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ГК «Зеленый сад» и Сбербанк вернут ставки по ипотеке 2020 года

ГК «Зеленый сад» и Сбербанк подготовили особые условия для всех клиентов.

В ЖК «Discovery» при покупке квартиры от застройщика клиенты ГК «Зеленый сад» могут оформить ипотеку с господдержкой. Для объектов стоимостью до шести миллионов рублей ипотечная ставка составит 6,6% годовых по программе господдержки 2020 и 4,6% годовых по семейной ипотеке. Для объектов стоимостью до семи миллионов ставки по ипотеке составят 8% по господдержке и 6% по семейной ипотеке.

Условия действуют на покупку двух- и трехкомнатных квартир в ЖК «Discovery» и будут действовать с 4 апреля по 1 июля 2024 года.

Как заявили в Минфине России, льготная ипотека завершится уже 1 июля 2024 года, поэтому для тех, кто не еще успел воспользоваться этой мерой поддержки от государства, остаются считанные месяцы.

ЖК «Discovery» расположен в Московском микрорайоне, на удобном расстоянии от оживленной трассы, в окружении зеленых насаждений и в нескольких минутах ходьбы от крупных торговых центров.

Расположение комплекса является его большим преимуществом, поскольку оно решает две важные проблемы: проживание в районе с хорошей экологической обстановкой в окружении зелени и одновременное обеспечение удобного транспортного сообщения, позволяющего добраться до центра города за пять минут.

Отличная транспортная доступность позволяет без труда добраться до любой точки города, а все необходимые социальные объекты (школы, детские сады, поликлиники) и крупные торговые центры с кафе, ресторанами и кинотеатрами расположены в непосредственной близости.

Сдача объекта запланирована на второй квартал 2024 года. Для простоты оформления действует программа Trade-in или беспроцентная рассрочка.

Подробности по телефону 77-77-77.